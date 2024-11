Réduire son empreinte carbone : le pari de la compagnie maritime guadeloupéenne Karu'Ferry

En 2019 le groupe guadeloupéen de transport routier STEP participe à une expérimentation de navette maritime, transportant des passagers entre le centre de Pointe-à-Pitre et la zone économique de Jarry, à Baie-Mahalut. Une expérimentation qui ne sera finalement pas retenue. Mais l'idée est en marche. Karu'Ferry une filiale du groupe va s'impliquer dans le transport maritime interîles.

En août 2023, la compagnie fait le choix de la liaison entre Trois-Rivières et les Saintes. Elle dessert ainsi Terre-de-Haut en passant par Terre-de-Bas, une escale parfois omise par les autres compagnies. Pour cela, elle fait l'acquisition d'un navire de 90 places, le Capo Rosso, âgé de 20 ans, qui a déjà eu une carrière en Corse et en Martinique.

L’objectif est de pouvoir proposer un tarif accessible. Le navire n’est pas équipé de climatisation. Nous avons estimé que ce n’était pas indispensable sur un trajet court et ne correspondait à notre politique environnementale. Nous avons équipé ce navire de panneaux solaires pour ses besoins électriques et utilisé le traitement Protéa P2, additif au diesel qui fonctionne sur nos bus depuis dix ans avec, à la clé, une réduction de 30 % les émissions polluantes et de 10 % la consommation de carburant.