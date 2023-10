Rencontre 1ère : confidences de Corinne Coman, la Miss France 2003

Partager :

Elle n’arrête pas Corinne Coman ! Après avoir été Miss Guadeloupe 2002, puis Miss France 2003, la reine de beauté accompagne désormais les candidates de l’archipel, avec pour objectif de les emmener le plus loin possible et, si possible, de leur éviter les embûches qu’elle a elle-même rencontrées. C’est aujourd’hui, une coach attentive et une cheffe d’entreprise.

Comme en chaque début de mois, nous vous proposons un podcast "Rencontre 1ère", à la découverte de ceux et de celles qui font la Guadeloupe. Pour ce mois d’octobre 2023, partons à la rencontre de Corine Coman. Cette reine de beauté a été élue Miss France en 2003, après avoir remporté l’élection de Miss Guadeloupe l’année précédente.

À l’époque, c’est sur un coup de tête qu’elle s’était lancée dans l’aventure. Une audace qui a payé, puisque la consécration est arrivée, tant localement qu’au niveau national. Je me suis dit : "Ben tient ! Je vais faire ça !". Alors que je ne savais pas marcher en talons, alors que je n’avais jamais fait de défilé, j’allais à l’école en [basket] ! (...) Corinne Coman, Miss France 2003 Porter la couronne est gage d’un parcours riche, qu’elle nous dévoile en toute simplicité.

Durant son année de gloire, Corinne a adoré parcourir la France et le globe.

Elle se souvient aussi de l’accueil qui lui était réservé, dans les régions françaises. Côté bémols : elle a été confrontée au racisme, dans les "hautes sphères parisiennes". J’ai eu des petits commentaires disant que je ne suis pas très représentative de la France. Moi, je n’avais jamais été confrontée réellement au racisme... On sent qu’on gêne certaines personnes. Mais, en même temps, moi, ma place, je ne l’ai pas volée ! Je suis pleinement française, originaire des Outre-mer, originaire de Guadeloupe, mais française. Corinne Coman, Miss France 2003 Cela reste, tout de même, une très belle expérience, pour la jeune femme. Vingt ans après, Corinne Coman mène encore une vie à 100 à l’heure.

Depuis quelques mois, elle donne aux autres ce qu’elle a reçu, puisqu’elle est devenue la déléguée régionale du comité Miss Guadeloupe pour Miss France. Elle préside donc désormais aux destinées des ambassadrices de l’archipel. Actuellement, elle est affairée à l’accompagnement de l’actuelle Miss Guadeloupe, Jalylane Maës. Corinne Coman, en connaisseuse des rouages des concours, rêve de réaliser un exploit : obtenir une deuxième couronne consécutive de Miss France, après le sacre d’Indira Ampiot. Cette femme active est aussi cheffe d’entreprise. Pour ce nouveau cheminement, elle a fait le choix de revenir en Guadeloupe. Pour écouter l’intégralité du podcast "Rencontre 1ère" consacré à Corine Coman, il suffit de > cliquer ici.

