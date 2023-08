Risque cyclonique en Outre-mer : un projet de décret pour les constructions

Jusqu'au 7 septembre prochain, un projet de décret sur les règles de construction paracyclonique est mis en consultation par le ministère de la Transition écologique. Il prévoit une nouvelle réglementation dans la construction de bâtiments neufs dans les territoires d’outre-mer.

Un projet de décret est en consultation par le Conseil d’Etat jusqu’au 7 septembre pour prendre en compte les risques de cyclones dans la construction des bâtiments neufs. Le projet prévoit d'ajouter de nouveaux articles au code de la construction. L'objectif étant de modifier les règles de calcul de la résistance des bâtiments, en relevant la vitesse du vent à laquelle devra résister le bâti. Les nouvelles dispositions devraient concerner la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Mayotte. Alors que certains voient ces nouvelles normes de construction d’un bon œil, dans les Antilles notamment, d’autres les jugent inadaptées, comme à la Réunion.

On vit actuellement une grosse crise du logement qui est générée par des insuffisances financières. Le fait de rajouter une réglementation complémentaire, dont des exigences de construction complémentaire, de la matière en plus, avec des coûts qui ont explosé, le risque c'est que la machine de la construction s'arrête. Stéphane Brossard, président de la fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics

De son côté, Jean-Yves Bonnaire, chargé de mission à l'observatoire martiniquais de la filière construction, se dit favorable aux nouvelles règles prévues par le texte. Les bâtiments construits aux Antilles sont déjà adaptés aux normes sismiques et les surcoûts seront donc moins importants. Cependant, il regrette que le projet de décret n'aille pas plus loin.

Le cyclone c'est beaucoup d'autres aléas, notamment, les risques torrentiels, le risque de submersion marine. On n'est pas encore à une réglementation paracyclonique telle que nous aurions souhaité avoir. Jean-Yves Bonnaire, chargé de mission à l'observatoire martiniquais de la filière construction,

Jean-Yves Bonnaire pointe également du doigt un autre manque, la rénovation des bâtiments existants :"Ces textes s'appliqueront à des constructions neuves, or, le risque aujourd'hui est essentiellement sur les bâtis existants. On milite pour un véritable plan de confortement paracyclonique".

Selon Météo France et la caisse centrale de réassurance, d'ici 2050 les dégâts causés par les cyclones pourraient s'élever à quasiment 7 milliards d'euros pour la Guadeloupe et environ 5 milliards pour la Martinique et la Réunion.