Acquité par le doute

Le verdict est tombé tard dans la nuit dans l’affaire de la fusillade du Fish Day à Saint-Martin. Le procès en appel aura duré 3 jours. Job JN-Marie a été acquitté par la Cour d'Appel de la Guadeloupe

Me Avisse Mallouche, avocat des parties civiles, de la famille de Jonathan Fredon

Me Philippe Honneger Défenseur de Job JN-Marie

Qui a blessé sept personnes et tué Jonathan Fredon en pleine fête du poisson à Saint-Martin , devant des dizaines de témoins, le 5 mai 2013 ? Depuis cette nuit à deux heures du matin…on ne le sait pas !Job JN-Marie condamné à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Basse-Terre pour ce meurtre, a été reconnu innocent par la Cour d’Appel.L’avocat général avait demandé quinze ans à nouveau. Le jeune homme a été acquitté. Les jurés et les magistrats dans un avis assez technique ont reconnu que rien ne prouvait que Job JN-Marie avait tué Jonathan Fredon dans cet affrontement confus entre deux bandes de jeunes délinquants : n’importe qui aurait pu tirer.Job JN-Marie a été condamné cependant à une peine de un an de prison ferme, qui couvre sa détention actuelle, pour détention et port d’arme prohibée .Deux avocats se sont affrontés dans cette affaireMaître Avisse Mallouche, avocat des parties civiles, de la famille de Jonathan FredonMaître Philippe Honneger du Barreau de Paris Défenseur de Job JN-Marie