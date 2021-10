Barrages routiers à Saint-Martin : les manifestants confrontés à la fermeté du préfet

Ainsi a débuté la journée des habitants de Saint-Martin, ce vendredi 22 octobre 2021.

Le principal axe bloqué était le pont de Sandy Ground. Les autres routes, à Quartier d'Orléans, ou encore au rond-point d'Agrément, ont été rapidement désobstruées, par les forces de l'ordre.

Ce mouvement de colère fait suite notamment à l'échec des discussions, hier, en préfecture, autour de l'application de l'obligation vaccinale des soignants et des personnels de l'hôpital "Louis Constant Flemming".

Au niveau de l'hôpital, sur 400 personnes, on a quand même 99 contractuels. Y'a certains à qui on a déjà dit que leur contrat ne sera pas renouvelé. On a des personnels administratifs et d'encadrement qui sont déjà suspendus. On est déjà à 9 suspensions.

Christine Galbert, infirmière de bloc opératoire gréviste