Nouvelles tensions à Saint-Martin

Après une journée plutôt calme hier lundi, la tension est remontée d'un cran ce matin du mardi 17 décembre à Saint-Martin. Des barrages enflamés ont été mis en place sur l'axe routier de Bellevue, s'ajoutant à ceux de Sandy Ground et de Quartier d'Orléans.

Guadeloupe la 1ère •