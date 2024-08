Reconstruction après l'ouragan Irma : deux nouveaux collèges attendus dans quelques mois à Saint-Martin

Conséquence du passage de l’ouragan Irma en 2017 à Saint-Martin, deux nouveaux collèges sont attendus pour les mois qui viennent. Malgré les aléas, les chantiers restent globalement dans les délais. Ce mercredi matin, le Préfet et le président de la Collectivité se sont rendus sur place pour constater l’avancée des travaux. Les constructions sont évidemment parasismiques et anticycloniques.

L’enjeu était de taille au collège Roche Gravée de Moho : reconstruire l’établissement devenu vétuste après le passage de l’ouragan Irma tout en démolissant les anciens bâtiments. Le tout sans interrompre la scolarité des élèves. Si la cohabitation ne semble pas toujours évidente, le pari, lui, est en passe de réussir. Mieux, ce collège de 600 places doté d’un abri anticyclonique ouvrira en partie ses portes dès la rentrée prochaine.

Une partie du collège Roche Gravée de Moho ouvrira ses portes en septembre • ©Hervé Pédurand - Guadeloupe la 1ère

Coût du chantier du collège Roche Gravée, 24,6 M d'euros

La construction en plus d’un abri anticyclonique, d’un gymnase et d’un espace paysager a tout de même contribué à faire grimper la facture que se partagent l’État, l’Europe et la Collectivité, de 23 à 24,6 millions d’euros.

Un abri anticyclonique et un gymnase sont construits avec le collège Roche Gravée de Moho à Saint-Martin • ©Hervé Pédurand - Guadeloupe la 1ère

Un budget plus élevé pour le collège de la Savane

Note en revanche beaucoup plus salée que prévu au collège de la Savane, qui ouvrira en 2026. Plus de 34 millions au lieu de 21 pour l’établissement qui en remplace un autre totalement détruit par Irma. Il a fallu entre autres surélever une partie du nouveau site qui se trouve en zone inondable. Et construire un gymnase. La Collectivité assume au nom d’un des besoins du territoire.

Constructions antisismiques et anticycloniques pour ces chantiers de collèges à Saint-Martin • ©Hervé Pédurand - Guadeloupe la 1ère

Constructions parasismiques et anticycloniques. Collèges 100 % numérique et autonomie énergétique à la Savane. Les réalisations se veulent respectueuses des normes les plus actuelles. Par ailleurs, une dizaine de jeunes saint-martinois suivent une formation en alternance sur les chantiers, en vue d’un emploi pérenne dans le BTP.