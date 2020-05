Les restaurants de Saint-Martin pourront rouvrir lundi

Un arrêté préfectoral publié ce vendredi détaille la seconde phase de déconfinement dans les Iles du Nord à compter du lundi 18 mai. Les restaurants pourront réouvrir à condition qu'ils mettent en place des mesures de distanciation. Les bars, eux, resteront fermés.

Après deux mois de fermeture pour cause d’épidémie de Covid-19, les restaurants de Saint-Martin sont autorisés à accueillir la clientèle, dès lors qu’ils auront mis en place des mesures de distanciation physique, et des dispositions permettant d’effectuer les gestes barrières. Reste à savoir si tous les restaurateurs auront les moyens de suivre le protocole sanitaire imposé par l’Etat.Une obligation non valable pour les bars, qui restent encore fermés, mais pour toutes les autres activités concernées par la reprise. C’est le cas des établissements de plein air (stades, hall des sports) où sera admise uniquement la pratique sportive individuelle, en présence d’un maximum de cinquante personnes à la fois.L’accès aux sports nautiques individuels, en club et professionnels tels que la planche à voile ou le surf sont permis, mais pas les activités motorisées comme le jet ski.La plaisance reste interdite à Saint-Martin, sauf pour ceux qui doivent franchir l’Atlantique ou se rendre dans le sud de l’arc antillais pour mettre leur bateau à l’abri, en prévision de la saison cyclonique à venir.Enfin, les lieux de culte, où quelques cas de Covid-19 avaient été détectés, ont été désinfectés et pourront recevoir au plus vingt fidèles, toujours dans le respect des gestes barrières, à partir de lundi.