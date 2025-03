À Terre-de-Haut, ça va mal au collège où profs et parents d'élèves protestent contre de graves dysfonctionnements

Le collège Archipel des Saintes, de Terre-de-Haut, est bloqué pour la 2ème journée consécutive par les parents d'élèves et les professeurs qui dénoncent de graves dysfonctionnements.

La centaine d'élèves du collège Archipel des Saintes de Terre-de-Haut, n'a toujours pas de cours. Pour la 2ème journée il est bloqué par les parents d'élèves et les professeurs. Ils dénoncent un directeur absent, un véritable dialogue de sourd, des activités sportives à l'arrêt avec un terrain de sport abandonné et beaucoup d'heures de cours non respectées.

Le terrain de sport du collège de Terre-de-Haut complètement à l'abandon 26/03/2025 • ©Christelle Pineau

Une situation critique

Selon certains témoignages de parents d'élèves qui nous sont parvenus, des professeurs seraient en dépression, suite aux pressions en interne. Apparemment, une très mauvaise ambiance règne au sein de l'établissement qui subit de graves dysfonctionnements. L'absence de dialogue avec le corps enseignant et les parents n’arrangent pas les choses.

Le manque d'encadrement de certaines activités pose également problème, selon les parents d’élèves. Ainsi des enfants en difficulté auraient été abandonnés par le professeur de sport sur le site dédié à la natation, ce qui a failli tourner au drame.

Tous demandent une intervention du rectorat pour régler une situation critique dans ce collège.