Samblani : quand la communauté indo-guadeloupéenne honore ses défunts

Chaque année, au mois de novembre, la communauté indo-guadeloupéenne célèbre Samblani. Une cérémonie tamoul où sont honorés les défunts. Au fil du temps, la tradition perdure de génération en génération.

Florence Peroumal avec Rémy Senneville •

Les indiens qui ont quitté l'Inde après l'abolition de l'esclavage ont amené en Guadeloupe dans leurs bagages leurs traditions. Ces dernières perdurent de génération en génération. Parmi elles, il y a Samblani, une fête hindouiste originaire de l’Inde du Sud. Elle est célébrée chaque année au mois de novembre afin d'honorer les défunts.

Olivier Ramaye, Poussari (Prêtre hindou), lors du Samblani, mercredi 2 novembre 2022. • ©Rémy Senneville et Ludovic Gaydu

Au Moule, la famille Ramaye perpétue la culture de ses ancêtres. C'est logiquement que mercredi 2 novembre, les membres ont préparé et célébré Samblani au domicile familiale située à Bellemare.

Vanessa Phoudiah et Raïny Ramaye lors du Samblani, mercredi 2 novembre 2022. • ©Rémy Senneville et Ludovic Gaydu

Dans une pièce spécialement aménagée dans la maison, les photos des proches disparus ont été posées au sol. Devant elles, des feuilles de bananiers. Sur chacune d'elles ont été déposées les offrandes cuisinées mais aussi de l'alcool, des cigarettes, des fruits, des pâtisseries, des bonbons et même du café. Des mets et des douceurs que les défunts appréciaient.

Samblani chez la famille Ramaye, mercredi 2 novembre 2022. • ©Ludovic Gaydu

La cérémonie a débuté à 15H, une heure portail pour ouvrir la cérémonie aux défunts afin qu'ils retrouvent les vivants. Religieusement, les proches ont déposé de l'encens sur les charbons ardents. Tour à tour, chaque membre effectue les différents rituels. Jusqu'au dernier, qui refermera la porte derrière lui.

Samblani chez la famille Ramaye, mercredi 2 novembre 2022. • ©Ludovic Gaydu

Par la suite, les membres de la famille et les amis vont à l'extérieur où ils savourent un festin. Les plats sont partagés entre tous sur des feuilles de bananiers. Ici pas de couverts, les mets sont dégustés avec les doigts. Au menu, colombo de cabris à base de massalè et les mets salés comme les Vadès (beignet de lentilles), les Woundès (Beignet à base de pois), les lotis (galettes Massalè) et les mets sucrés comme les Chidès (beignet au coco) et les Panialons (beignet sucrés).

Colombo lors du Samblani de la famille Ramaye, mercredi 2 novembre 2022. • ©Ludovic Gaydu

Au-delà d'une tradition religieuse, le Samblani est un moment de partage en famille et de retrouvailles.