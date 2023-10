Semaine Bleue : le Centre gérontologique de Palais Royal valorise ses usagers et mise sur l’intergénérationnel

Le Centre hospitalier gérontologique (CHG) "Jacques Salin" de Palais Royal ne pouvait passer à côté d’un tel évènement : un important programme d’animations a été lancé, lundi matin (2 octobre 2023), à l’occasion de l’ouverture de la Semaine nationale des personnes âgées, dite aussi Semaine Bleue.

L’équipe de l’hôpital spécialisé des Abymes propose à ses pensionnaires plusieurs activités, déclinées autour du thème "Vieillir ensemble, une chance à cultiver". L’occasion de multiplier les échanges intergénérationnels :

Il y aura des rencontres avec des écoles, qui viendront dans le centre et qui vont participer à des activités : il y aura du théâtre, de la danse, du gwoka... Il y aura un ensemble de manifestations avec les écoles. Et c’est toujours enrichissant d’avoir ces rencontres entre jeunes et moins jeunes.