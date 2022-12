Semaine des lycées professionnels : des filières à envisager

Les filières professionnelles proposées au lycée sont présentées et valorisée, notamment auprès des collégiens, afin qu’ils fassent leur choix de cursus en toute connaissance de cause. Pour le ministère de l’Education, ces voies mènent à l’excellence et à des métiers d’avenir.

Nadine Fadel, avec Mickaël Bastide •

C’est ce lundi 5 décembre 2022 qu’a débuté la deuxième édition de la Semaine des lycées professionnels, partout en France, y compris en Guadeloupe. Jusqu’au 9 décembre, cet évènement vise à faire connaître les offres de formation, les diplômes et les métiers sur lesquels ils débouchent, en particulier les filières "tendance" et les professions d’avenir.

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse entend ainsi valoriser les filières professionnelles, présentées comme des "voies vers l’excellence" et qui alternent entre cours généraux, enseignements professionnels et formations en entreprise.

Les filières pro, voies vers un métier

Durant la semaine, les jeunes et leur famille, les acteurs du monde économique, ou encore les élus participeront à des journées en immersion, dans les établissements proposant ce type de cursus.

Aujourd’hui, le lancement a eu lieu au Lycée professionnel « Chevalier de Saint-Georges »

Les participants avaient la possibilité de découvrir les quatre ateliers proposés sur place : en maintenance nautique, numérique et informatique, mode, ainsi que mécanique automobile.

Ce sont des filières en voie de développement, notamment tout ce qui tourne autour du numérique, des réseaux... On sait maintenant qu’il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, notamment autour de la cyber-sécurité, etc. Et on a besoin de former des jeunes à ces nouveaux métiers. Marius Claude, proviseur du Lycée professionnel « Chevalier de Saint-Georges »

Marius Claude, proviseur du Lycée professionnel "Chevalier de Saint-Georges" • ©Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Les élèves sont régulièrement plongés dans des situations concrètes auxquelles faire face. Ils se plaisent dans ce cursus, d’autant que les choix sont multiples à l’issue, comme le confirme Killian Bibian, élève en Terminal MVVP (Maintenance véhicule - voiture particulière) :

Killian Bibian, élève en Terminal MVVP (Maintenance véhicule - voiture particulière) • ©Mickaël Bastide et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Kaywana Vagao, élève en 1ère CAP VF (Métiers de la mode - vêtement flou), envisage à terme de créer son entreprise :

Kaywana Vagao, élève en 1ère CAP VF (Métiers de la mode - vêtement flou) • ©Mickaël Bastide et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Dans l’après-midi, 300 collégiens ont, à leur tour, découvert ces opportunités ; de quoi nourrir leur réflexion, pour leur futur choix de cursus.

L’exemple de la filière "numérique et informatique"

Dans la filière Bac Pro système numérique, cet établissement compte trois classes de 24 élèves (2nde, 1ère et terminale). Trois options sont proposées : la sécurité, l’ARED (audiovisuel, réseaux et équipement domestiques), enfin réseaux informatique & systèmes communicants.

La fibre optique, relativement récente, est notamment au programme :

La fibre optique rentre dans tout ce qui est réseau informatique, dans l’installation des réseaux, même chez l’habitant. Nous avons besoin de former des techniciens capables d’installer la fibre optique chez le client. Nous formons les élèves à la technique de soudure. Jean-Luc Saminadin, professeur d’électronique

Jean-Luc Saminadin, professeur d’électronique au LP "Chevalier de Saint-Georges" • ©Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Cédwinaïély Lollia, élève de 2nde MTNE (Métiers de la transition numérique et énergétique), a trouvé ici son bonheur, pour avoir un pied à l’étrier vers le métier qu’il envisage de faire : réparateur en téléphonie.

Cédwinaïély Lollia, élève de 2nde MTNE (Métiers de la transition numérique et énergétique) • ©Mickaël Bastide et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Les filières pro en Guadeloupe

L’académie de la Guadeloupe compte quinze lycées professionnels publics, qui accueillent 6163 élèves et 57 apprentis aux niveaux Bac Pro et CAP. Par ailleurs, il y a six lycées professionnels privés, ou ayant des filières professionnelles, qui accueillent 680 élèves.

A l’issue de l’année scolaire 2021/2022, le taux de réussite était de 79,3% au CAP et de 75,3% au Bac Pro.