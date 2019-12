Le Sénat adopte des amendements portés par Victoire Jasmin

Victoire Jasmin, la sénatrice de la Guadeloupe vient de faire adopter à l’unanimité au Sénat un amendement sur la prise en charge des tests chlordécone sur les humains. Elle a aussi fait adopter, un amendement sur la poursuite des activités des maisons de naissance.

O. Lancien •

Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe

Ces tests chlordécone sur les humains existent déjà, mais ils peuvent s’avérer onéreux. A l’occasion du projet de budget pour la Sécurité Sociale, les sénateurs se sont penchés, ce mardi 03 décembre sur la proposition de la parlementaire socialiste Victoire Jasmin. Son texte a reçu un avis favorable de la commission des finances, et il a été adopté à une large majorité.Le budget du Plan Chlordécone 3 devrait être augmenté pour prendre en charge le coût de ces tests. Les sénateurs LaRem ont voté contre et le gouvernement a donné un avis défavorable. Un amendement adopté au Palais du Luxembourg, mais il faudra encore passer le cap de l’Assemblée Nationale où la République en Marche est ultra majoritaire.Mais la sénatrice a aussi fait adopter, un amendement sur la poursuite des activités des Maisons de Naissance. Elles sont en expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2020 dans toute la France et en Guadeloupe particulièrement.Ces structures ont donné entière satisfaction. Victoire Jasmin a proposé, contre l’avis du gouvernement, leur poursuite d’activité. Il y a eu un vote à l’unanimité. De quoi soulager la Maison de Naissance de Guadeloupe qui craint une disparition.Cet amendement doit là aussi passer au crible de l’Assemblée Nationale et de la majorité gouvernementale.