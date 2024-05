Sénégal : un couple de Guadeloupéens à la tête d’une école inclusive à Dakar

Au départ, en 2011, quand les Guadeloupéens Nicole et Daniel Traoré, sont arrivés à Dakar, leur projet était de créer une association humanitaire. Mais, c’est finalement un jardin d’enfants que le couple a ouvert. Le site est devenu une école privée. Les places étant très demandées, des classes supplémentaires ont été ajoutées, au fil du temps.

Il y a quasiment 100 élèves. Et on espère en avoir encore plus. C’est l’amour des enfants qui nous donne cette force. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on vit "enfants", on dort "enfants", tout est "enfants" ici ! C’est notre vie, quoi.