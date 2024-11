Service funéraire, la mutation du cérémonial en Guadeloupe

Qu'il s'agisse de veillée ou d'enterrement, les bouleversements sont nombreux autour des cérémonies mortuaires. Ces dernières années, en Guadeloupe, le service funéraire a largement évolué. Il est désormais possible de choisir à la carte les prestations, quitte à rompre avec le déroulement traditionnel du rite funéraire.

Les enterrements traditionnels se ressemblaient tous... Aujourd'hui, nous misons sur la personnalisation. Jimmy Coco, chargé de communication des Pompes funèbres Dorocant

Les Pompes funèbres l'ont bien compris, ils s'adaptent et proposent pour chaque client, une prestation sur mesure. Le mot d'ordre : "la personnalisation". Il faut répondre aux demandes de la famille, et parfois même du défunt.

Un métier en mutation

"On s'adapte, on essaie de changer nos habitudes, de faire évoluer le métier, d'exposer sur tous les sites où cela est possible avec les autorisations requises", détaille Hans Dorocant, un gérant de Pompes funèbres.

On essaie de personnaliser les expositions, les présentations, les lieux et surtout les cérémonies religieuses. Hans Dorocant, gérant des Pompes funèbres Dorocant

Parmi les demandes originales, il y a, désormais, la possibilité pour la famille de réclamer une captation vidéo, en direct, de la cérémonie, afin de la faire vivre au plus grand nombre.

"Ce qui a vraiment changé la donne, c'est le Covid. Les personnes ne pouvaient pas assister aux enterrements, c'était parfois limité à dix personnes. C'est à partir de là, qu'on a commencé à proposer de la danse, du Facebook Live, pour les personnes qui ne pouvaient pas assister aux enterrements" détaille encore Jimmy Coco.