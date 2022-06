Sourds et malentendants : difficultés, attentes et accompagnement

Depuis la fin des restrictions et du retour à la vie, la communauté sourde de Guadeloupe essaie se réunir à nouveau, une fois par mois.

Samedi 25 juin, à Grand Camp, aux Abymes, la thématique était le jeu, de société ou culturel comme le Fon Lèspri Koko.

Il faut essayer de motiver un petit peu les troupes pour développer toutes les associations et qu'on puisse se rencontrer et organiser des rencontres intergénérationnelles.

Ces moments d’échanges et de partages sont aussi propices à la réalisation d’une enquête, commanditée par l’Agence régionale de santé.

C'est la première enquête de cette sorte où l'on a quelques données d'enquête nationale mais qui sont beaucoup trop rares sur la population sourde et malentendante et sur les territoires ultramarins encore plus lacunaires. On a une sorte de double insularité pour la population sourde ultramarine qui est isolée. Donc on essaie d'avoir effectivement par tous les éléments possibles pour dresser un état des lieux qu'on espère complet et représentatif de cette population.