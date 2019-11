La statue de la Vierge du Carmel au coeur d'une "fake-news"

Elle court, elle court, la rumeur, à Basse-Terre. La statue de la Vierge du Carmel, présente en ces lieux depuis au moins quatre siècles, s’apprêterait à quitter la Guadeloupe pour être restaurée. Une rumeur entretenue par un courrier en bonne et due forme et malgré tout, sans aucun fondement

Tout commence par une lettre qui circule sous le manteau mais, avec les réseaux sociaux, le manteau est vite une vaste toile où tout se dit et se transmet sans avoir besoin d'être vérifié ou d'être avéré.

Lettre sur Notre Dame du Mont Carmel

Réactions des paroissiens du Carmel

Le dit "Comité de vigilance pour la préservation de la statue de Notre Dame du Mont Carmel" n'a d'ailleurs pas pris la peine de se renseigner sur la véracité de ce qu'il dit être une rumeur et a fait circuler sa lettre avant toute précaution.Au grand dam des fidèles qui, de ce fait, ne savaient plus trop à quel saint se vouer :Des réactions qui ont donc conduit l'évêque et le curé de Basse-terre à s'exprimer pour ramener le calme et la sérénitéMieux qu'un sondage, cette "fake-storys" aura permis de mesurer grandeur nature l'intérêt porté à cette statue de la Vierge du Mont-Carmel, un intérêt qui dépasse le périmètre de la paroisse du Carmel.