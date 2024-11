TEMOIGNAGE. Léana, 20 ans, victime en Guadeloupe de violences physiques et psychologiques par son ex-compagnon

Partager :

Nous l'appellerons Léana pour préserver son identité. La jeune femme d'une vingtaine d'années a subi des violences physiques et psychologiques de la part de son ex-compagnon pendant près d'un an. Ce dernier est actuellement emprisonné, en Guadeloupe, pour ses activités liées au banditisme mais il continue malgré tout de la harceler via les réseaux sociaux et de la menacer de représailles par le biais de ces amis.

Comment sortir de cette spirale des violences faites aux femmes ? Léana (son prénom a été changé) a 20 ans et a subi des violences de la part de son ex-compagnon pendant un an. Les dernières fois qu'il l'a frappée, elle a été hospitalisée trois jours, puis une semaine. Elle a déposé deux plaintes, l'une pour violences conjugales, la deuxième pour harcèlement et menaces. Léana a déposé deux plaintes pour violences conjugales, harcèlement et menaces. • ©Guadeloupe la 1ère Car depuis ces faits de violences, son ex-compagnon a été condamné en Guadeloupe pour des vols et est incarcéré. Mais il continue de harceler Léana. Il lui demande de l'argent, la menace d'envoyer des hommes braquer ses amis ou venir chez elle. Il lui demande de parler à son conseiller probatoire pour qu'il puisse sortir plus tôt de prison. Une jeune femme traumatisée La jeune femme est terrorisée et n'a pas eu de retour de ses plaintes pour l'instant. Elle est passée de 75 à 59 kilos et prend des médicaments pour dormir. Elle est aussi suivie par un psychologue mais ne voit pas le bout du tunnel. Traumatisée, elle a l'impression d'entendre la voix de son ex-compagnon en permanence. Elle pleure beaucoup. Un schéma de violences ordinaires qui fait froid dans le dos. La procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbot, l'affirme : "il faut que la honte change de camp !"

Partager :