La tempête Ernesto commence à se renforcer après avoir traversé la Guadeloupe

La Guadeloupe est toujours placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages et en vigilance orange pour vagues-submersion et en jaune pour vents violents. Les îles du Nord sont placées en vigilance "Orange cyclone". La nuit a été plutôt calme mais les premiers effets d'Ernesto ne tarderont pas à se faire ressentir. Les pluies devraient s'intensifier tout au long de la matinée, ce mardi, indique la préfecture de Guadeloupe.

La Guadeloupe est placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages depuis hier, 18 heures. La nuit a été calme mais les pluies débutent actuellement et s’intensifieront tout au long de la matinée et ce, jusqu’au début d’après-midi. Le cumul de pluie sur la Guadeloupe sera très important, c’est pourquoi la préfecture de la région Guadeloupe invite la population à la plus grande prudence, notamment pour les usagers de la route comme l'a indiqué, ca matin, Franck Dorge, directeur de cabinet de préfet de région, dans notre édition radio de 8 heures. Il est interrogé par Josiane Champion.

Situation actuelle en Guadeloupe à 9 heures

Prévision de trajectoire pour la tempête Ernesto - 13/08/2024 • ©NHC

Le centre de la tempête tropicale Ernesto se situe à 08h30 à 35 km au Nord-Ouest de Sainte-Rose et continue de se renforcer lentement. Il se déplace à 30 km/h vers l'Ouest-Nord-Ouest avec des vents moyens en son sein de 75km/h et des rafales approchant les 100km/h. Le centre de la tempête tropicale se décale dans le canal d' Antigua en se dirigeant vers Puerto Rico. Pour cet épisode, le paramètre particulièrement surveillé est l'activité pluvio-orageuse et donc les cumuls de pluies importants.

Prévisions fortes pluies et orages : Les premières précipitations significatives et orageuses arrivées en fin de nuit, s'intensifient, ont un caractère continu en restant accompagnées d'orages. Ces pluies intenses et durables persistent durant toute la journée de mardi puis commencent à devenir plus passagères dans la nuit de mardi à mercredi avant de disparaître mercredi en journée. Les cumuls de pluie attendus sont de l'ordre de 100 à 150 mm en 24 heures voire 200 à 300 mm sur la Basse Terre. Des inondations, de forts ruissellements voire des glissements de terrain et éboulements sont à craindre. (1 mm = 1 l/m²)

Vent violent : Le vent a basculé au secteur Sud ce matin et se renforce sensiblement avec des rafales de 80 à 100 km/h. Il commence à faiblir mardi en soirée.

Vagues-submersion : La mer suit l'évolution du vent et devient forte en Atlantique et Canaux dans une houle peu énergétique mais dont les creux atteignent les 3 m à 4 m. Quelques submersions sont à prévoir et les mouillages des bateaux seront sollicités. Aujourd'hui au fil des heures, le vent de secteur sud lève une mer agitée à forte impactant particulièrement la côte caraïbe, le sud Basse-terre et les Saintes. Les creux atteignent les 2m50. Les mouillages des bateaux seront fortement sollicités et le déferlement des vagues pourra causer des dégâts sur les infrastructures du littoral. Cette houle s'amortira progressivement durant la journée de mercredi tandis que la façade atlantique retrouvera des conditions plus calmes.

Données observées : Au cours des 6 dernières heures : 88 mm à Sainte-Anne dont 49 mm en 1 heure, 83 mm à Gourbeyre, 61 mm à Pointe-Noire, plus généralement entre 30 et 60 mm sur la Grande-Terre, 30 à 60 mm sur la Basse-Terre. Le vent de secteur Sud atteint 87 km/h en rafales à la Désirade, 74 km/h à Goyave et 68 km/h au Raizet.

Maintien en vigilance « Orange cyclone » à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy

Ernesto devrait passer à environ 100 km au sud des îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à la mi-journée. Les îles seront au cœur du système à ce moment là, entraînant de fortes précipitations (100 à 150 mm en 24h), des vents pouvant souffler en rafales jusqu’à 100 à 120 km/h et une dégradation de l’état de la mer (creux de 4 à 5m attendus). Les précipitations se renforceront durant l’après-midi jusqu’à la nuit prochaine. Par conséquent, après échanges avec Météo-france, le Préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a décidé de maintenir les deux îles en vigilance « orange cyclone » pour la journée du 13 août 2024. Une adaptation de la vigilance et des consignes de prudence interviendra à la mi-journée en fonction du renforcement du phénomène.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture

Le centre opérationnel départemental reste activé et l’ensemble des collectivités, des opérateurs et des services de l’État sont mobilisés.

Informez-vous de la situation météorologique et soyez particulièrement prudents : Évitez tout déplacement et privilégiez le télétravail. Les déplacements notamment des personnels de santé, des forces de l’ordre, des personnels de l’aéroport et des autres services sont organisés afin d’assurer la continuité des services publics.

Évitez tout déplacement et privilégiez le télétravail. Les déplacements notamment des personnels de santé, des forces de l’ordre, des personnels de l’aéroport et des autres services sont organisés afin d’assurer la continuité des services publics.

N’entreprenez aucun déplacement en mer ou en montagne. Ne vous baignez pas.

Protégez votre intégrité, vos biens et votre environnement :

Obtempérez aux injonctions des sauveteurs ou des autorités municipales y compris pour des évacuations

En cas de risque de glissement de terrain, évacuez votre domicile en sécurité,

En cas d’orage violent, bannissez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques et ne vous abritez pas dans une zone boisée, ni près de poteaux, pylônes, ni sous un arbre isolé.

Si vous devez vous déplacer impérativement :

Signalez votre départ et votre destination à des proches et soyez très prudents

Respectez les déviations et interdictions mises en place

Ne vous engagez, sous aucun prétexte, à pied ou en voiture, sur une voie immergée, et ne tentez pas de franchir des gués ou zones inondées même partiellement.

Près du rivage :