Tour cycliste de Guadeloupe 2023 : coup d'envoi de la 72e édition de l'épreuve avec la cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture de la 72e édition du Tour cycliste international de Guadeloupe s'est déroulée au vélodrome de Gourdeliane, à Baie-Mahault, ce jeudi 3 août. L'occasion pour le public de découvrir les quelque 140 coureurs engagés dans la compétition.

Yasmina Yacou •

C'est devant un public de passionnés que s'est tenue la cérémonie de la 72e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe au vélodrome Amédée Detraux, à Baie-Mahault, ce jeudi 3 août.

Après plusieurs intermèdes musicaux, la voix officielle du Tour, Harry Chélamie, a pris soin de présenter les équipes et coureurs engagés sur la compétition.

Du 4 au 13 août, plus de 130 coureurs seront à la lutte pour les victoires d'étapes et la victoire finale.

Plusieurs prétendants au titre de retour

Parmi les équipes invitées, des professionnels, désireux de retrouver ou découvrir le Tour de Guadeloupe, de prendre des points sur cette compétition classée 2.2. Et chez les coureurs locaux, des cyclistes bien préparés, prêts à en découdre.

Parmi les potentiels vainqueurs, le champion en titre, Stefan Bennett, est de retour... Le coureur de l'équipe continentale EuroCyclingTrips Pro Cycling n'a pas caché son ambition lors de cette cérémonie : inscrire à nouveau son nom au palmarès du Tour cycliste après ses victoires en 2021 et 2022. Ce serait sa troisième victoire consécutive. Une première pour l'épreuve.

Autre sérieux concurrent, le vainqueur 2019 du Tour, Adrien Guillonnet avec l'équipe continentale Interpro Cycling Academy, est lui aussi de retour au sein du peloton du Tour.

La Martinique et la Guyane sont également présentes. Du côté des coureurs de l'île sœur, Mickaël Stanislas est le plus chevronné. Pas de pression pour le champion martiniquais qui a à cœur de guider ses coéquipiers.

Au sein de la sélection de Guyane, on retrouve Dilhan Will. Le jeune homme connaît bien la Guadeloupe. Par le passé, il a remporté à deux reprises le Tour junior de l'archipel. Cette année, il a brillé sur le Tour de la Martinique 2023, et a été à deux doigts de remporter l'épreuve. Il a finalement terminé sur la deuxième marche du podium final.

Une absence remarquée

Si certains coureurs étaient absents, en raison de problèmes d'avions, d'autres déjà sur le territoire ne sont pas venus à cette mise en bouche. Une absence remarquée que celle de Boris Carène. Le triple vainqueur du Tour, leader du CCD et son équipe ne se sont pas présentés.

En cause, la volonté de l'équipe de participer avec un coureur colombien, ce qui semble coincer.

Interrogé par Jérôme Boécasse, en direct dans le journal télévisé de Guadeloupe La 1ère, Frédéric Théobald, président du Comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, s'est défendu d'être responsable de ce nœud, à quelques heures du début de la 72e édition.

Consensus ou pas trouvé, demain après-midi, les coureurs engagés prendront le départ du prologue, à Capesterre. Un contre-la-montre de 6 kilomètres qui permettra de déterminer le premier maillot jaune du Tour 2023.