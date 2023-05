Trop d'accidents, trop de morts sur les routes de Guadeloupe, les autorités montent au créneau

Quand les messages de prévention de la Sécurité routière ne trouvent pas écho auprès des automobilistes, la solution, multiplier les grandes opérations pour sanctionner les usagers irresponsables. Le week-end dernier, lors de contrôles sur tout le département, près de 80 infractions ont été relevées sur le territoire.

Chantal Horn (avec Y.Y.) •

15 morts depuis le début de l’année, 80 blessés hospitalisés, 121 blessés légers, on assiste à une recrudescence de morts sur les routes de Guadeloupe.

Et pourtant, les efforts des autorités en matière de campagne de prévention de la sécurité routière semblaient porter leurs fruits.

Mais depuis quelques temps, chez certains automobilistes on assiste à un relâchement. Une minorité qui ne respecte pas les limitations de vitesse, des conduites à risques mettant en danger la vie des uns et des autres.

Ces mauvais comportements sur les routes seront sanctionnés.

Dans les semaines à venir de grandes opérations seront enclenchées pour tenter d’enrayer cette courbe ascendente des accidents de la route dans l’archipel. Police et gendarmerie vont renforcer les contrôles, car les fous du volant doivent prendre conscience et répondre de leurs actes, explique Tristan Riquelme, directeur de Cabinet du Préfet de Guadeloupe.



Des opérations sur terre comme sur mer sont d'ores et déjà prévues durant le mois de mai. Après la prévention, à l'approche des grandes vacances, l'Etat souhaite faire passer un message de fermeté.

Lors des opérations de sécurité routière organisées par l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) au cours du week-end dernier, sur tout le territoire, près de 80 infractions ont été relevées, dont les plus graves sont : 9 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 5 conduites sous stupéfiants, 2 vitesses excessives, 8 conduites sans permis de conduire, 8 usages du téléphone au volantSans oublier les non ports du casque (5), les défauts de ceinture, de systèmes de retenue enfant (2), de contrôles techniques (4) et d’assurance (9). Ainsi que le non respect de stop (3), le refus de priorité (2) et le franchissement de ligne continue (2).