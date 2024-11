Troubles sociaux aux Antilles : l'assureur Generali suspend les souscriptions pour le risque d'entreprise

La raison est tout simplement comptable. Le coût des derniers troubles sociaux liés au combat contre la vie chère en Martinique s'élève à 20 millions d'euros. La même décision avait été prise en Nouvelle-Calédonie après les émeutes. L'assureur Generali a annoncé suspendre la souscription pour le risque d'entreprise aux Antilles. Régis Lemarchand directeur chargé du marché IARD de Generali qui s'est rendu en Martinique début novembre, s'est confié à l'Argus de l'Assurance sur les pertes importantes que le conflit social martiniquais a engendrées.

Suspendre, cela ne veut pas dire résilier les contrats, cela veut dire ne pas en prendre de nouveaux. Nous avons besoin d’avoir plus de visibilité sur le contexte social et sécuritaire qui est préoccupant.

70 demandes d'indemnisations ont été enregistrées pour la seule Martinique. "Par rapport à la métropole, cela peut paraître faible mais quand on ramène ce montant à la taille du département, c’est extrêmement élevé " a-t-il précisé. L'essentiel des demandes est lié à des sinistres incendies dont les conséquences sont la destruction de bâtiments, d'outils de production et de pertes d'exploitations, comme souvent en risque d'entreprise.

Nous sommes obligés de prendre du recul et nous avons besoin d'un environnement sécurisé où il y a un maintien de l’ordre et de la cohésion sociale pour mutualiser les risques et faire face aux aléas. Nous avons plus de mal à obtenir des recours vis-à-vis de l’État, lorsque le maintien de l’ordre fait défaut. L’État doit honore les recours que nous lui présentons sans avoir besoin d’aller dans des actions judiciaires. Cette question importante vaut au titre des émeutes en 2023 en Métropole, de la Nouvelle-Calédonie et en Martinique.