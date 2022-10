Un accusé dans un procès en juin dernier dans l’Ain fait état d’un prêtre pédophile en Guadeloupe dont il aurait été victime.

Y a-t-il ou il y aurait il eu un prêtre pédophile en Guadeloupe ? C’est la très préoccupante question que pose aujourd’hui une affaire jugée les 27 et 28 juin dernier dans le département de l’Ain dans l’Hexagone. Lors de son procès pour viol incestueux, l’accusé a expliqué que dans son enfance en Guadeloupe il avait été sexuellement agressé par un prêtre. L’homme d’Eglise qui aurait peut être fait au moins une autre victime. C’est le journal « Riposte Catholique » qui évoque ces faits.

F. Aristide •

C’est au cours de l’instruction de son procès aux Assises de Bourg en Bresse que l’accusé a fait cette stupéfiante révélation.

Alors qu’il comparaissait pour viol incestueux en juin dernier, il a expliqué qu’il avait lui-même été victime de pédophilie dans son enfance, plus précisément qu’un prêtre du diocèse de Basse-Terre avait abusé de lui à l’âge de 14 ans alors qu’il vivait en Guadeloupe.

Une agression sexuelle dont il n’avait jusque là jamais parlé a expliqué son avocat parce qu’il avait un sentiment de honte. Me Thomas Fourrey qui a également indiqué avoir alerté la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise et que celle-ci a répondu qu’une autre personne avait dénoncé les agissements de ce même prêtre.

Et de rajouter qu’une plainte sur ces faits présumés a été déposée auprès du parquet de Bourg en Bresse et transmise au parquet de Basse-Terre.

En février 2020, à l’issue de son passage en Guadeloupe et un an plus tard en octobre 2021 lors de la présentation de son rapport, la commission indépendante sur les abus sexuel dans l’Eglise n’avait fait état que d’un cas d’abus sexuel dans le diocèse de Guadeloupe et d’un témoignage jugé « parfaitement crédible ».