Un apprenti conducteur contrôlé positif aux stupéfiants... alors qu'il était en cours de conduite

A la période des grandes vacances, de nombreux jeunes prennent des cours de conduite, dans l'optique d'obtenir le précieux sésame. L'un de ces jeunes apprenti a été contrôlé positif aux stupéfiants, en pleine leçon de conduite.

Guadeloupe La 1ère •

Apprendre à conduire est un privilège qui amène des responsabilités. Le conducteur est responsable de lui-même, mais également des autres usagers de la route. Une responsabilité quelque peu oubliée par un jeune homme qui apprenait à conduire.

Selon la préfecture, alors qu'il se trouvait en cours de conduite, son moniteur à ses côtés, un jeune apprenti a été contrôlé par la gendarmerie. L'élève était sous l'emprise de stupéfiants.

La consommation de stupéfiants est illégale sur le territoire national et ralentit les réflexes.

Les autorités rappellent que les accidents de la route mobilisent fortement les secours et personnels hospitaliers plus que nécessaires à la prise en charge des patients Covid-19.

Depuis le début de l'année, 29 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'archipel.