Un moniteur d'auto-école en correctionnelle pour agression sexuelle et harcèlement sexuel, présenté devant un juge d'instruction suite à de nouvelles plaintes. Une victime témoigne.

Philippe Joseph-Auguste est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, pour agression sexuelle et harcèlement sexuel, commis à Sainte Rose du 1er juin 2020 au 31 juillet 2023. L’homme abusait de sa situation de moniteur d’auto-école. Huit victimes ont été identifiées mais de nouvelles plaintes s'étant ajoutées, l'audience a été suspendue et une information judiciaire va être ouverte.

Les faits se sont déroulés entre juin 2020 et juillet 2023. Philippe Joseph-Auguste, moniteur d'auto-école à Sainte-Rose et sur le territoire de la Guadeloupe, aurait abusé de l'autorité que lui confère sa fonction, pour agresser sexuellement et harceler, par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, imposés de façon répétée, des jeunes apprenties conductrices. Huit victimes se sont constituées parties civiles dans cette affaire.

Dès le début de l'audience, les deux avocates des parties civiles demandent le renvoi de l’affaire et un complément d’enquête. Me Fontaine de la Roque rappelle que plusieurs plaintes identiques avaient été déposées à l’encontre du prévenu entre 2009 et 2020 et classées sans suite. Depuis d'autres plaintes se sont ajoutées.

Ouverture d'une information judiciaire

Le ministère public se déclare favorable à l’ouverture d’une information judiciaire avec désignation d’un juge d’instruction. Me Racon, l’avocat du prévenu s’en remet à la décision de la cour.

Le ministère public demande que le prévenu soit placé sous main de justice jusqu’à sa présentation cet après-midi devant un juge d’instruction. L’audience est suspendue.

Le témoignage de Meredith Largitte, l’une des huit victimes présentes à l’audience.

Meredith Largitte, l'une des huit victimes qui a porté plainte • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Pour Maître Anne Fontaine de la Roque, avocate des parties civiles, c'est le plus que l'on pouvait obtenir dans cette affaire. Cela permettra, notamment, d'identifier toutes les victimes.

Anne Fontaine de La Roque, avocate des parties civiles • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Philippe Joseph-Auguste a été placé sous escorte. Il doit être présenté cet après-midi devant un juge d’instruction. De nouvelles plaintes de victimes sont venues s’ajouter à celles déjà enregistrées. Maître Ronick Racon, son avocat, insiste sur la présomption d’innocence, assure ne pas avoir été au courant des nouvelles plaintes mais n'a pas été surpris de la décision du Parquet d'ouvrir une instruction.

Maître Ronick Racon, avocat du prévenu • ©Guadeloupe la 1ère

Selon plusieurs sources judiciaires, la prochaine audience pourrait avoir lieu aux Assises, cette fois, à Basse-Terre.