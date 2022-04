Un timbre à l’effigie de la Mulâtresse Solitude distribué en avant-première en Guadeloupe, mi-mai

Le 16 mai 2022, La Poste émettra un timbre à l'effigie de la Mulâtresse Solitude.

Le visuel de ce timbre a été officiellement dévoilé le mois dernier, le jeudi 24 mars, à l'Hôtel de la Marine, à Paris, lors d’une cérémonie organisée par La Poste, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et le Centre des monuments nationaux.

Geneviève Marot est l’illustratrice de ce timbre. Elle a travaillé sur l’image de cette figure de l’histoire de la Guadeloupe, en collaboration avec l’écrivaine Simone Schwarz-Bart, veuve de l’auteur du roman « La Mulâtresse Solitude », paru en 1972 : André Schwarz-Bart. Leur fils, le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart était d’ailleurs présent, le jour du dévoilement du timbre. Ce dernier s’est produit en concert, avec son quartet.

Solitude était une femme guadeloupéenne, une figure de la résistance au temps de l'esclavage, née en 1772 et exécutée le 29 novembre 1802, par les forces coloniales françaises, un jour après avoir donné naissance à son enfant.

Son existence a été attestée par l’historien Auguste Lacour, qui évoque en 1858 sa présence active aux côtés des rebelles noirs et métis opposés au rétablissement de l’esclavage, décidé en 1802 par Bonaparte.

Dans son roman, André Schwarz-Bart l’a dite fille d’une captive africaine, violée par le capitaine blanc d’un navire négrier ; ce qui fait d’elle une « mulâtresse » (c’est-à-dire une métisse, dans le vocabulaire de l’époque).

Pour Geneviève Marot, il était important de représenter Solitude avec une chaîne dans la main, mais une chaine cassée, symbole de son émancipation arrachée de haute lutte (interview réalisée par Rudy Rilcy) :

La maquette du timbre est remarquable d'éloquence et de beauté. Il en découle une impression de force mystérieuse et apaisante. On y voit clairement une mère porteuse de ce monde nouveau, métissé, et qui offre en partage. Elle a brisé ses chaînes pour vivre la grande dimension humaine et résister à la haine. C'est, je crois, cela dont parle le beau portrait réalisé par Mme Geneviève MAROT. Merci, au nom d'André Schwarz-Bart, qui a su si bellement inclure, greffer, d'autres mondes au sien.