Une femme à la tête de la section de recherches de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre

La Lieutenante-Colonelle Céline Maumy vient de prendre la direction de la Section de Recherches de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. A 49 ans, elle a occupée divers postes dans l'hexagone notamment à la section de recherche de la gendarmerie de Reims. La lutte contre le trafic d'armes est une de ses priorités.

Une femme à la tête d'une section de recherches de la gendarmerie n'est pas un événement exceptionnel mais suffisamment rare pour qu'on le souligne. D'ailleurs la Lieutenante-Colonelle Céline Maumy, qui prend la direction de la Section de Recherches de Pointe-à-Pitre, à 49 ans, a eu un parcours plutôt exemplaire au sein de la Gendarmerie nationale. Une expérience en section de recherches

Formée à l’École des Officiers de la Gendarmerie en 2005, elle a occupé divers postes, notamment à la Section de Recherche de Reims, où elle a acquis une expertise précieuse dans la lutte contre la délinquance économique et le crime organisé.

La Lieutenante-Colonelle Céline Maumy aux cotés du Général Christophe Perret lors de sa prise de commandement le 7 novembre 2024 • ©gendarmerie 971

Lutter contre le trafic d'arme et de stupéfiants

À Pointe-à-Pitre, ses priorités sont claires. Il s'agira d'intensifier la lutte contre le trafic d’armes et de stupéfiants. Elle gèrera également tout ce qui touche à la délinquance financière. Une mission qu'elle a l'intention d'accomplir en restant fidèle aux valeurs de rigueur, d’humilité et de loyauté. Un leadership centré sur l’efficacité et l’humain.