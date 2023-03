Une journée de lutte contre la précarité alimentaire pour apprendre à cuisiner des repas équilibrés avec un tout petit budget

La lutte contre la précarité, c'est l’une des principales missions du département. Hier, aux côtés d’autres partenaires, il s’est penché sur la précarité alimentaire, dans le quartier de Lacroix.

Comment préparer des repas équilibrés avec un tout petit budget ? La Maison Saint-Vincent Guadeloupe, la Banque Alimentaire et Cap Excellence se sont associés au Conseil départemental et à l’ARS pour mener ce mardi la 2ème édition de la journée de lutte contre la précarité alimentaire : « cuis’alim, manjé an nou ».

Elle était organisée au centre social Marlène Hauterville à Lacroix aux Abymes. 25 familles dans la précarité étaient invitées à participer à des ateliers de diététique, de gestion de budget et de cuisine. Une quinzaine ont répondu à l’invitation.

La plupart ont découvert que manger sain coûte en fait moins cher que le fast food et les plats à emporter.

Après un cours rapide sur les bases de l’alimentation, les participants sont vite passés en cuisine…

