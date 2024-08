Vacances en Guadeloupe : le choc des prix !

Les produits alimentaires sont, sans conteste, bien plus chers en Guadeloupe, que dans l’Hexagone. Les vacanciers le constatent toujours avec effarement quand ils se rendent dans les supers et hypermarchés locaux. Ils l’affirment : la facture des courses est salée !

En Guadeloupe, où voit-on le plus d’yeux exorbités et entend-on le plus de réflexion d’étonnement, voire de stupéfaction ? Dans les commerces alimentaires, quand les vacanciers font des courses !

Les séjours dans l’archipel reviennent à cher, pour ces visiteurs, peu habitués aux tarifs pratiqués localement. Ils prévoient toujours le coût des hébergements, activités et restaurants, mais sont souvent surpris lors des achats de produits alimentaires, même d'appoint. Lors du passage à la caisse, c’est la douche froide.

Elle nous a coûté très cher, la pastèque, au kilo ! 12 euros. Là, on a fait un petit sacrifice, parce que c’était une demande pour un repas aujourd’hui. Vacancières, qui tient fermement sa coûteuse pastèque

Les prix, jugés vertigineux, font sortir certains de leurs gongs.

C’est scandaleux. Je trouve que c’est très très très cher et, en fait, c’est quand même l’essentiel. Et, pour l’essentiel, je trouve que c’est du chantage ! On est devant le fait accompli, on voit les prix, mais il faut bien qu’on se nourrisse, donc on achète quand même. Nous, on est vacanciers mais, pour les personnes qui sont en Guadeloupe (il y a différentes classes), je pense que pour les plus pauvres, ça doit être très dur. Vacancier, après un petit tour dans les rayons dans hypermarché

C’est en effet la question que beaucoup se posent : comment font ceux qui sont confrontés à ces prix, tout au long de l’année ?!

Les yaourts, ça coûte très cher. Là-bas, je les paie 2€ les 16. Ici, ils sont à 5€ et quand j’ai pris le plus petit prix : natures-sucrés, il n’y a pas encore les fruits dedans ! (...). C’est trop cher ! C’est trop cher ! On ne peut pas mettre toutes nos économies dans tout ce qui est repas ! Vacancière effarée

Les prix de chaque article sont bien plus élevés en Guadeloupe que dans l'Hexagone. • ©Olivier Duflo

Même constat de la part d’une famille originaire d’île de France, qui pointe aussi du doigt les carences en matière de continuité territoriale, au regard des prix du transport aérien.

C’est quand même du luxe ! Il y a déjà le coût des billets d’avion ; on est 4, c’est environ 4000€. On a réservé au mois de mars et mai, pour essayer de guetter les meilleurs prix. Nous, on vient du 95, on est d’île de France, et quand vous descendez dans le Sud de la France, c’est plus cher, mais ça reste quand même moins cher que ce qu’on paie ici, en Guadeloupe, très clairement. Touristes, pour qui les vacances en Guadeloupe sont synonymes de luxe

Des cinq départements et régions d’Outre-mer (DROM), la Guadeloupe est la championne toutes catégories des écarts de prix. Les produits alimentaires y sont 42% plus chers que dans l’Hexagone.

