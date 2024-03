Vendredi Saint : une journée au rythme des heures pour les Catholiques

Le chemin de croix est une ancienne tradition de l’Église catholique qui remonte au IVe siècle, quand les chrétiens se rendaient en pèlerinage en Terre Sainte. Cette tradition, née sous les Byzantins, a été diffusée par les franciscains au 14e siècle. Depuis, les catholiques pour qui la fête de Pâques est le summum de leur foi, considèrent de fait qu'il est important pour eux de faire mémoire des dernières heures de la vie du Christ.

En Guadeloupe, la pratique du chemin de croix revêt désormais un caractère aussi bien cultuel que culturel. Il est le moment par excellence où s'exprime la piété des fidèles parce qu'il trouve dans le chemin de croix le moyen d’exprimer leur dévotion.

Dans la Croix du Christ, il y a tout l’amour de Dieu, il y a son immense Miséricorde. Et c’est un amour auquel nous pouvons nous fier, auquel nous pouvons croire… Ayons confiance en Jésus et remettons-nous totalement à Lui, car Lui ne déçoit jamais personne ! C’est seulement dans le Christ mort et ressuscité que nous trouvons le Salut et la Rédemption.