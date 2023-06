Violation du secret professionnel : deux policiers relaxés, à Pointe-à-Pitre

"La juridiction n’a pas été dupe" a déclaré Me Bourjac, l’un des avocats de la défense, après la relaxe des deux policiers cités à comparaître en correctionnelle, ce mardi. Les deux fonctionnaires étaient poursuivis pour des faits de violation du secret professionnel. Leurs avocats dénoncent une forme d’acharnement.

Rodrigue Jacoby-Koaly et Didier Laurent, respectivement âgés de 45 et 47 ans, ont tous deux été relaxés, alors qu’ils étaient poursuivis pour des faits de "recel de bien provenant de la violation du secret professionnel" remontant au 9 décembre 2021, aux Abymes. Les deux policiers ont été présentés devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans la matinée de ce mardi 20 juin 2023.

Une accusation "vide"

C’est par écrans interposés, en visioconférence depuis la prison de Fleury Merogis (Essonne), que Didier Laurent a assisté à ce procès collectif ; le fonctionnaire de police est maintenu en détention provisoire, depuis le 17 mars 2022, dans le cadre de l’instruction de l’affaire dite des "Grands Frères".

Mais c’est un tout autre dossier qui a été traité ce mardi.

Cette fois, c’est pour une intervention, considérée comme illicite par le Parquet, dans une affaire de menace et de trouble du voisinage ayant pour décor le quartier de Mortenol, qu’il a été convoqué devant la justice, avec son collègue Rodrigue Jacoby-Koaly.

Les accusations étaient vides et sans véritables éléments à charge, selon Maître Babacar Diallo. Cet avocat de la défense remet en cause la conversation téléphonique interceptée entre les deux hommes, le 21 décembre 2021. Il affirme qu’il ne s’agissait là que d’une simple conversation entre deux collègues exerçant dans le même commissariat et sous la même juridiction.

Un dossier vide qui, malheureusement, a servi à piétiner l’honneur de ces deux personnes (...) Maître Babacar Diallo, avocat de Rodrigue Jacoby-Koaly

Une tentative de nuire à la réputation de policiers ?

Maître Lorenza Bourjac a également souligné un manque d’éléments, lors de sa plaidoirie. Et L’autre avocate de la défense va plus loin : elle soupçonne notamment le Parquet de Pointe à Pitre de vouloir entacher la réputation et le casier judiciaire, encore vide, de Didier Laurent, avant que l’affaire des "Grands Frères" ne soit débattue dans un tribunal ; dossier pour lequel aucune échéance n’a encore été fixée.

Dans l’affaire des Grands Frères, ils sont quand même quatre à demeurer en détention et on ne comprend toujours pas pourquoi (...) Maitre Lorenza Bourjac, avocate de Didier Laurent

Les arguments des deux défenseurs ont semble-t-il été entendus par le tribunal, qui a ordonné la relaxe des deux hommes.

Le procureur réclamait pourtant des peines de prison ferme, ainsi qu’une interdiction d’exercer.

Pour autant, Didier Laurent n’en a pas encore fini avec la justice. Il est cité dans quatre autres procédures, dont celle qui a fait couler beaucoup d’encre, liée aux émeutes urbaines de la fin d’année 2021 en Guadeloupe.

Rodrigue Jacoby-Koaly, quant à lui, peine à se remettre, après avoir ainsi été mis en cause, alors qu’il ne cherche qu’à accomplir son devoir.