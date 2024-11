Violences faites aux femmes : le Mémorial ACTe s'illumine en orange en symbole de la lutte

La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes existe depuis le 25 novembre 1999. Ce combat porte aujourd’hui une couleur emblématique : l’orange, depuis la campagne « Orange the world », lancée en 2008 par les Nations Unies. En soutien à l’opération “Oranger la Guadeloupe”, à l’initiative des Clubs Soroptimist, le Mémorial ACTe s'illumine en orange pendant 15 jours.

Partout, le même mot d’ordre, tous unis pour mettre fin aux violences faites aux femmes. De nombreuses manifestations sont organisées chaque année pour cette journée internationale du 25 novembre. Cette année à l'initiative des clubs soroptimist, une opération inédite va consister à "oranger la Guadeloupe". Le bâtiment emblématique du Mémorial ACTe, situé à Pointe-à-Pitre s'est illuminé en orange pour l'occasion. Et cela pendant 15 jours. l'idée est née de la campagne lancée en 2008 par les Nations Unies, "orange the world".

C'est important pour le MACTe de le faire. L'institution doit pouvoir rayonner à travers les actions qu'elle mène à destination de la population que l'on doit interpeller sur les causes nobles. Le mois dernier on avait illuminé le MACTe en rose pour la lutte contre le cancer du sein, cette fois c'est en orange pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Yoan Arnaud, directeur des moyens généraux du MACTe

L'orange symbole de la lutte

Chaque année, la campagne TOUS UNiS se focalise sur un thème spécifique en soutien à la campagne des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, un événement mondial dirigé par la société civile qui démarre le 25 novembre, date de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se termine le 10 décembre, qui marque la Journée des droits humains.

Du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, la campagne TOUS UNiS appelle tout le monde à porter des vêtements de couleur orange et à agir pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles dans les communautés, les foyers, les lieux publics, les écoles et les lieux de travail, lors de conflits et en temps de paix.

"Oranger la Guadeloupe" une opération à l'initiative des clubs soroptimist • ©Rudy Rilcy - Guadeloupe la 1ère

Oranger la Guadeloupe

Les devantures d’autres bâtiments publics des collectivités du département, sensibles à la cause, seront également illuminées en orange durant la quinzaine de la campagne “Oranger la Guadeloupe” contre les violences faites aux femmes.