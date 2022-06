Les îles de Guadeloupe sont connues pour leur diversité, la richesse de leurs paysages et de leur biodiversité.

Le site de l’Anse à la Barque, à lui seul, a plusieurs atouts : il renferme en son sein une zone humide, une forêt sèche, sans compter qu’il s’agit d’un lieu historique.

Décision a donc été prise, par le Parc national de la Guadeloupe et la ville de Vieux-Habitants, de le valoriser en y aménageant un sentier pédestre pédagogique.

Les élèves de CM2 de la commune ont pu découvrir le patrimoine exceptionnel de l’endroit, lors d’une visite organisée, mardi 21 juin 2022.

C’est en compagnie d'agents du Parc national que les élèves de CM2 de Vieux-Habitants ont découvert les nombreux points d’intérêt du nouveau sentier pédagogique de l’Anse à la Barque, au départ du bord de mer.

Le site est fréquenté par foule d’oiseaux, il abrite les vestiges d’une indigoterie, une ancienne cocoteraie et il est pluriel, tant par sa flore que par les paysages qu’il offre à la vue.

Le Parc œuvre à la réappropriation des lieux et de la culture, par la population.

On est déjà passés là plusieurs fois en voiture, mais jamais on ne s’est arrêté pour savoir ce qu’il y a derrière tout ça ! Et, voilà un milieu qui est juste à côté de chez nous, qu’on ne connaît pas et qui est d’une richesse extraordinaire. Donc, pour nous, c’est un super moment de partage.

A (re)voir à ce sujet le reportage de Thierry Philippe :

Visite du sentier pédagogique de l'Anse à la Barque, à Vieux-Habitants • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère

Ce type d’animation est ouvert à tous les âges.

Voilà donc une activité à prévoir, pour la période des grandes vacances à venir.

Le sentier pédagogique de l'Anse à la Barque de Vieux-Habitants a été créé cadre de l'élaboration de l'Atlas de la biodiversité communale (ABC).

Les ABC sont des outils d’aide à la décision, en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Ils visent à identifier et localiser les zones de grandes richesses biologiques, sur le territoire des communes et à les valoriser, au regard des projets d’aménagement. Ces données, coconstruites et mises à disposition des équipes municipales, constitueront un élément majeur pour une prise en compte effective et éclairée des enjeux de biodiversité, dans la décision publique.