Ysaora Thibus met sa notoriété au service des sinistrés de Fiona

L’escrimeuse guadeloupéenne Ysaora Thibus, sacrée championne du monde du fleuret, le 20 juillet dernier, au Caire (Egypte), est devenue un symbole du succès à la française, notamment pour le presse française et internationale qui s’intéresse à son parcours de battante.

A 30 ans, la jeune femme est régulièrement valorisée dans des articles et, à chaque fois, elle ne manque pas d’évoquer son pays : la Guadeloupe.

Alors que le cyclone Fiona a ravagé une partie de l’archipel, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022, la sportive de haut niveau n’est pas restée insensible à la détresse des sinistrés, ce, malgré la distance.

A chaque fois qu’il se passe quelque-chose en Guadeloupe, je suis loin. Et j’ai toujours cette volonté de vouloir aider et soutenir des actions menées en Guadeloupe.

C’est ainsi qu’alors qu’elle est en couverture du magazine londonien "Gauchoworld", elle a décidé de reverser les bénéfices liés à la vente de cette publication à l’association Contacts et recherches Caraïbes (CO.RE.CA), pour apporter son soutien aux victimes du phénomène météorologique.

La couverture devait sortir cette semaine. On discutait de l’impact de l’ouragan Fiona, dans les Caraïbes et je pense qu’ils ont vu les images que j’ai véhiculées. Cela les a touchés (...) On a pris la décision de contacter une association qui agit déjà en Guadeloupe, qui vient très bien en aide aux sinistrés et du mieux qu’ils peuvent.