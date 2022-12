"100 % contrôles" à Félix Eboué, en un mois le bilan est impressionnant : 94 kg de cocaïne saisis, 57 interpellations, 861 arrêtés

Le contrôle des passagers embarquant à l'aéroport Félix-Eboué est renforcé. Le préfet a annoncé la systématisation du dispositif pour les passagers à destination de l'hexagone, afin de lutter contre le trafic de cocaïne. Résultat de la visite il y a deux mois, des ministres de l’Intérieur, de la Justice et des Douanes.

Marie-Claude Thébia •

94 kg de cocaïne saisis, 57 interpellations, 861 arrêtés d’interdiction d’embarquement prononcés…C’est le résultat de l’opération «100 % de contrôles à l’aéroport Félix Eboué», mise en place il y a un mois par les services de l’Etat.

Selon les chiffres communiqués par le préfet, depuis le début du mois de novembre, sur les 94 kg de drogue interceptée, seulement 17% étaient transportés par des "mules" ayant ingéré la drogue. Le reste était transporté dans des bagages.

©Police Nationale de la Guyane

Ces contrôles visent à dissuader les éventuelles "mules" de se lancer dans cette aventure périlleuse et illégale et, le cas échéant, les intercepter et saisir leurs marchandises afin de casser les réseaux. Désormais, 100% des bagages passent aux rayons X. De plus, les passagers sont questionnés sur le motif de leur voyage.

Il y a une grande complémentarité entre les contrôles de la PAF qui s’occupent des premiers flux des passagers, de la douane qui traite les bagages de soute, puis le troisième niveau le scanner millimétrique armé par une société de sécurité privée sous contrôle de la police. C’est une chaîne de contrôle complète afin de faire face plus efficacement à la menace. Cela va nous permettre d’augmenter les saisies. Richard Marie directeur des douanes de Guyane

Un bilan impressionnant

Cocaïne dans une valise à l'aéroport Félix Eboué. • ©Direction régionale des douanes de Guyane

En un mois, le bilan est extrêmement positif. Au-delà des contrôles à l’aéroport, des filières d’approvisionnement ont déjà été repérées. L’objectif est de supprimer cette passerelle du trafic de cocaïne entre la Guyane et l’hexagone.

C’est de l’avertissement, de la contrainte judiciaire pour casser cette machinerie afin qu’elle se déporte ailleurs et qu’elle quitte définitivement la Guyane. Nous avons un nouveau scanner millimétrique qui va infiltrer tout nouveau bagage avant la délivrance d’une carte d’embarquement. Le renseignement que nous capitalisons, amène les enquêteurs à remonter les filières, toutes les semaines nous avons un réseau qui tombe. Le préfet, Thierry Queffelec.

Il y a deux jours, une jeune femme originaire de Saint Laurent du Maroni est décédé dans l’hexagone des conséquences d’une overdose. Elle transportait des boulettes de cocaïne qu’elle avait ingérées. Depuis...deux nouvelles personnes sont décédées dans les mêmes circonstances.

Le dispositif «100 % de contrôles à l’aéroport Félix Eboué», permettra d'endiguer un flux incessant de trafiquants.