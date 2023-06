12 personnes, dont 10 policiers adjoints, interpellées en Guyane dans le cadre d'une affaire présumée de trafic de drogue

Une douzaine de personnes ont été arrêtées le 27 juin 2023 dans une affaire présumée de trafic de drogue. 10 d'entre elles sont des membres de la Police. Les individus sont actuellement en garde à vue.

Guyane la 1ère •

C'est un gros coup de filet. 12 personnes, dont 10 policiers adjoints, ont été arrêtées mardi matin (27 juin) en Guyane dans le cadre d'une affaire présumée de trafic de stupéfiants en bande organisée.

Les interpellations auraient eu lieu dans divers endroits. Les enquêteurs se sont notamment rendus à l'aéroport Félix Eboué, sur des sites gérés par la police aux frontières (PAF).

Agent de la Police aux frontières, image d'illustration. • ©ERIC PIERMONT / AFP

D'après le procureur de la République en Guyane (Yves le Clair), cela fait suite à deux informations judiciaires ouvertes à Créteil après à l'arrestation à Orly de transporteurs de cocaïne.

Les gardes à vue sont en cours

Selon nos informations, les gardes à vue sont en cours et peuvent aller jusqu'à 96 heures. Les enquêteurs agissent sur commission rogatoire de 2 juges d'instruction de Créteil. Ces derniers pourraient délivrer des mandats d'amener pour plusieurs interpellés afin qu'ils soient entendus et éventuellement placés en détention dans l'Hexagone.

Par ailleurs, une personne a été placée en garde à vue en région parisienne dans le cadre de cette même affaire.

Il s'agit d'une enquête du groupe OFAST (Office Anti-Stupéfiant) du Service Territorial de Police Judiciaire de Guyane (STPJ), co-saisi avec le STPJ du Val-de-Marne et l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN). D'après le procureur de Cayenne, cette opération a mobilisé 66 fonctionnaires de la police judiciaire, 3 de l'IPGN, 10 du STPJ Val-de-Marne, plus 55 autres policiers et gendarmes.