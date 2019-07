Les agriculteurs de Cacao réclament l'aménagement de la piste qui mène à leurs champs

Des travaux imminents programmés pour le début de la saison sèche

© Thierry Merlin Rencontre entre les agriculteurs de Cacao et David Riché à l'EFGAG

Il s’agit pour les agriculteurs de Cacao de revendications récurrentes. Depuis des années, ils réclament au maire de la commune de Roura, David Riché, de procéder à la réfection de la piste menant à leurs champs. Elle est impraticable sur 4 km. Ils mettent plus de 30 mn pour aller travailler. Le président de la FDSEA à Cacao, Olivier Ya Sai Po a rappelé que des engagements avaient été pris par David Riché en 2017. Des engagements qui selon lui n’ont pas été suivis d’effets.Il y a donc eu une rencontre avec David Riché durant 2 h ce lundi matin. Il a tenté de rassurer ces agriculteurs de Cacao, avec plans et projets à l’appui, il s’est engagé, une nouvelle fois, à faire des travaux dès le début de la saison sèche. L’état et la Collectivité territoriale de Guyane sont associés.Ces engagements semblent satisfaire, pour le moment, les agriculteurs de Cacao qui ne souhaitent qu'une seule chose se rendre sans encombre à leurs champs.