Assassinat de Benaya Mangal : le procès de Mayalé Desbois se déroule à huis-clos à la Cour d’Assises des mineurs

Le procès de Mayalé Desbois s’est ouvert à huis-clos devant la cour d’Assises des mineurs de Cayenne, ce mercredi 20 novembre. Il est jugé pour l’assassinat de son ami d’enfance, Benaya Mangal, en mai 2022 à Mana. Dans le box des accusés ce matin, Mayalé Desbois, 19 ans, fait face à la Cour. Sur le banc des parties civiles, les parents de Benaya Mangal portent des tee-shirts avec le visage de leur fils.

Des traits fins, un visage enfantin, un corps frêle et un regard hagard. Assis dans le box des accusés, Mayalé Desbois assiste, ce mercredi 20 novembre, à l’ouverture de son procès devant la Cour d’Assises des Mineurs de Cayenne.

Durant trois jours, il est jugé pour l’assassinat de Benaya Mangal en mai 2022 à Mana. Après dix jours de disparition, le corps du lycéen avait été retrouvé dans une zone marécageuse de Mana, non loin du domicile de Mayalé Desbois, son ami d’enfance.

Huis-clos acté

Le procès se tient à huis-clos. La décision a été prise ce matin par le président de la Cour d’Assises répondant favorablement à l'avocate générale et à l’avocat de Mayalé Desbois, Me Jérémy Stanislas.

L’avocat de la famille Mangal, Me Boris Chong-Sit ne s’est lui pas opposé à ces demandes de huis-clos. Les débats auront donc lieu à l’abri des regards. Seuls les familles et témoins y assistent.

Six jurés et trois suppléants

Le huis-clos a été acté juste après le tirage des jurés ce matin. Six jurés ont été tirés au sort. Ils seront accompagnés de trois jurés suppléants, et des juges professionnels.

Durant ces trois jours de procès, les jurés assisteront aux audiences, participeront aux délibérations et voteront ensuite à bulletin secret sur la culpabilité de Mayalé Desbois dans l’assassinat de Benaya Mangal.

Un accusé au regard hagard

Assis dans le box des accusés, Mayalé Desbois, vêtu d’un tee-shirt noir, lève les yeux sur les jurés et les vois prêter serment un à un. Les cheveux mi-long attachés, il porte un collier de perles de couleurs.

A l'époque des faits, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 19, mais paraît plus jeune. Epaules recroquevillées, regard hagard, le jeune homme est entouré de deux gendarmes dans le box des accusés. Non loin de lui siège son avocat. Ses parents ne semblent pas présents à l'audience.

Des tee-shirts avec le visage de leur fils Benaya Mangal

A côté, les parents de Benaya Mangal sont assis sur le banc des parties civiles, derrière leur avocat Me Boris Chong-Sit. Ils sont entrés dans la salle d'audience après le tirage au sort des jurés.

Tous deux portent un tee-shirt affichant le visage de leur fils. Les parents de Benaya Mangal attendent beaucoup de ce procès et espèrent surtout "une réponse judiciaire adaptée à la barbarie donc a été victime leur fils", explique leur avocat.

Le rappel des faits

Benaya Mangal a disparu le 22 mai 2022 après s’est rendu chez son ami, à Mana, pour faire de la musculation. Mayalé Desbois l’aurait ensuite attiré sur une barque pour aller pêcher sur le lac. Loin du rivage, il l’aurait roué de plusieurs coups à l’arme blanche avant de le jeter à l’eau.

Le corps de Benaya Mangal a été retrouvé dix jours plus tard, repéré par un drone lors d’une énième battue menée par la famille. Interrogé par les enquêteurs, Mayalé Desbois reconnaîtra immédiatement les faits.

Verdict vendredi

Selon les investigations, l’accusé était amoureux d’une jeune fille vis-à-vis de qui Benaya Mangal aurait été indélicat. La vengeance est-elle le mobile de cet assassinat ? Que s’est-il passé pour qu’un tel drame se produise entre deux amis d’enfance ? De nombreuses questions se posent encore deux ans après les faits. Le verdict est attendu vendredi.