Avec une moyenne de 18.82, Ludovic Cornilleau est le meilleur bachelier de l'Académie de Guyane

C'est lui qui a obtenu la meilleure note parmi tous les candidats au baccalauréat des filières générales. Ludovic Cornilleau, inscrit au lycée Léon Gontran Damas (à Rémire-Montjoly), est major de la promotion 2023. Il a, devant lui, un avenir prometteur !

Mélodie NOURRY, avec L. LEWIS •

Ludovic Cornilleau, 17 ans, est en terminale générale spécialité physique chimie et SVT. Avec une moyenne de 18.82 (accompagnée d'une mention Très bien et des félicitations du jury), il est le meilleur bachelier de l'Académie de Guyane (en ce qui concerne les filières générales). Il a obtenu la note de 20/20 en physique-chimie, en SVT et pour le grand oral.

Un scénario impensable pour ce lycéen

"C'est vraiment à la découverte des résultats que j'ai appris que j'étais major de promo. Je savais, avec les simulations, que la mention 'Très bien' était atteignable... mais je ne pensais pas recevoir les félicitations du jury, ni être major de promotion", confie le bachelier.

C'était beaucoup de fierté au moment où on me l'a annoncé mardi après-midi avec ma CPE, donc beaucoup de joie partagée avec la famille et puis on essaie aussi de garder la tête un peu sur les épaules ! Ludovic CORNILLEAU

Et il pourra compter sur le soutien de sa famille pour cela. Christine, la mère de Ludovic, est très fière de lui. Elle se souvient des nuits de travail de son fils. A la tête d'une famille nombreuse, Christine et son mari ont toujours soutenu leurs enfants dans leurs devoirs : lui avec les mathématiques et elle avec le français. Mais le plus difficile est encore à venir, rappelle la mère à son fils.

Ludovic CORNILLEAU et sa maman, Christine • ©Mélodie Nourrry

Il y a un long chemin, ce n'est pas terminé. Ce sera dur et il faudra s'accrocher ! Christine CORNILLEAU, la mère de Ludovic

Le meilleur bachelier de Guyane en aura besoin, car il s'envolera, en août prochain, vers Toulouse où il intégrera le Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS). Plus tard, il souhaite devenir neurologue ou neurochirurgien. Tout est déjà prêt pour son départ.