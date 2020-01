1ère session plénière de l'année pour le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Cayenne

Du simple conflit de voisinage aux agressions violentes, la Police Municipale de Cayenne est de plus en plus sollicitée. Le constat a été dressé hier lors de la session plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui s'est tenue à la mairie.

Guyane la 1ère •

26 000 interventions, allant du simple conflit de voisinage aux agressions bien plus violentes. C’est le nombre d’interventions de la police municipale à Cayenne durant l'année 2019. Un chiffre en hausse mais, selon le directeur de la police municipale Patrick Johannes, il y a eu une réorganisation de ses services avec une meilleure répartition des effectifs sur le territoire communal pour plus d'efficacité.

Un bilan dressé le 30 janvier lors la session plénière 2020, du CLSPD, le conseil local de la sécurité et prévention de la délinquance de la ville de Capitale. L'ensemble des acteurs de la sécurité étaient réunis autour du préfet de Guyane.

Au cœur des échanges, l’optimisation des moyens existants pour mieux lutter et prévenir la délinquance. Des moyens jugés aujourd’hui plus efficaces par la police municipale à Cayenne.