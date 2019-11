Cayenne : un nouveau partenaire dans la prise en charge du handicap en Guyane

Un nouveau partenaire dans la prise en charge du handicap en Guyane. L’EPNAK, l’Etablissement Public National Antoine Koenigswarter vient d’ouvrir ses portes à Cayenne. Fondé au 19e siècle et présent en France hexagonale, il a pour mission d’accueillir et d’accompagner les personnes handicapées.



Clotilde Séraphins George/Franck Fernandes/P.N •

"On accompagne un public en situation de handicap, qui a le souhait de s'insérer de manière socio- professionnelle. On les accompagne avec cette équipe pluridisciplinaire qui est constituée d'une infirmière, d'un neuropsychologue, une ergothérapeute et d'une formatrice."

"Déjà on pourrait instaurer un partenariat pour mieux accompagner les salariés, dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, le retour à l'emploi ou le maintien dans l'emploi."

©F.Fernandes

Angle des rues François Arago et Madame Payé à Cayenne, l’EPNAK ou l’Etablissement Public National Antoine KOENIGSWARTER. Nouveau dans le paysage guyanais, il se veut un outil complémentaire dans l’insertion des personnes porteuses de handicap. L’organisme mi-privé, mi-public dépend du Ministère de la santé et propose un dispositif qui vise à l’inclusion de ce public dans un parcours fluide.Et parmi les partenaires conviés toute la journée à la présentation de l’établissement, les institutions et des employeurs qui perçoivent le plus, d’une telle structure sur le territoire.L’EPNAK fondé en 1887, possède neuf établissements en France. En Guyane, il s’adresse aux personnes de seize ans et plus en quête d’une insertion professionnelle.