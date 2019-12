Des colis alimentaires pour les expulsés des Manguiers

Remise cet après-midi de colis alimentaires pour les familles expulsées du quartier Manguiers, route des plages à Rémire-Montjoly. L’occasion pour elles de revenir sur le site 11 jours après la destruction de leurs habitations et moins d’une semaine avant Noël.

C'est un geste de solidarité fort pour les expulsés des manguiers, une distribution de denrées alimentaires était organisée sur les ruines de cet ancien quartier informel de Rémire-Montjoly.

Ce jeudi après-midi, c’est tout un quartier qui l’espace d’un instant a bénéficié de la solidarité et d’action bienveillante. Un véritable moment de chaleur aux accents nostalgiques au quartier Manguiers.A quelques jours de Noël et autres fêtes de fin d’année, l’initiative fait le bonheur de ces familles récemment expulsées de leur maison et de leur quartier, à Manguiers.Des céréales et de quoi petit-déjeuner, des produits essentiels qui sont en fait des dons inattendus principalement à destination des enfants.Une main tendue appréciée par les familles alors que les enfants de retour de l’école évoluent à travers les gravats.« Ça nous fait plaisir et c’est bon pour le moral de voir que certaines associations, des gens ont pensé à nous. C’est un geste que nous apprécions à l’approche de Noël, nous allons fêter du mieux que possible avec les enfants. Merci pour eux, merci pour nous » a déclaré une mère de famille qui n’a pas manqué de remercier à plusieurs reprises les membres des associations venues à leur contact.Les associations VIVA, la caravane solidaire, l’entreprise SCGR et la Fédération Droit au Logement Guyane « Blou blou fini » se sont unies pour la cause. Il faut dire que les Manguiers étaient devenus un quartier à part entière et la période des expulsions a marqué les esprits au sein même du quartier et dans toute la Guyane.Selon Marius Florella, président de La Fédération Droit au Logement Guyane « Blou blou fini » cette opération est essentielle pour ne pas oublier ces personnes qui ont tout perdu « nous avons pensé aux enfants, ils sont vraiment touchés par ce qu’il s’est passé récemment avec la destruction de leurs maisons. Avec des gâteaux, des friandises, il était important que l’on soit solidaire de ces familles…Il y a déjà eu des expulsions ailleurs mais dans le cas des Manguiers, certaines familles habitaient là depuis une quarantaine d’années ».La solidarité avec ces familles des Manguiers se poursuit puisque ce vendredi une autre distribution organisée par d’autres acteurs est programmée.