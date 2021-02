Rémire-Montjoly: les deux jeunes interpellés aux Ames-Claires après une cavalcade non autorisée condamnés à des travaux d'intérêt général

Océlia Cartesse/CL •

Les deux jeunes gens habitants des Ames-Claires qui s'étaient opposés à leur interpellation le 25 janvier dernier à la fin d'un défilé de carnaval non autorisé ont été condamnés pour rébellion et à effectuer 60 et 90 heures de travaux d’intérêt général.

Le procureur avait demandé des peines de 12 à 8 mois de prison avec sursis.

Le montant de l’indemnisation dont ils sont redevables s’élèvent à 200 euros par gendarmes blessés. Ils ont 10 jours pour faire appel et ont rendez-vous le 16 mars prochain devant le juge d’application des peines.

Pour leur conseil, Maitre Hélène Dubois, les peines sont à l’opposé de ce qui avait été requis, ses clients sont condamnés alors qu’elle avait plaidé pour la relaxe :

... Aujourd'hui nous avons bénéficié d'une relaxe partielle. La relaxe avait été demandée sur la totalité de la prévention.... Nous sommes partiellement satisfait... on se réserve le droit de faire appel...