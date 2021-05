Confinement : une centaine de citoyens, réunis à l'appel de l'ODAC, pour protester contre les nouvelles mesures

Lindy Nédan/Myriam Boicoulin/MCT •

Le collectif "Oui à la désobéissance anticonstitutionnelle civile" (ODAC ) a organisé ce samedi après-midi, aux Chaînes Brisées à Cayenne, un rassemblement populaire. Le but : que chaque Guyanais en colère, exprime son ras-le-bol face aux mesures préfectorales mis en place depuis plus d’un an sur le territoire ...Ce mouvement né pour protester contre la gestion de la crise sanitaire réunit à peu pres 300 citoyens depuis le mois de janvier 2021.

La parole libérée

Le rendez-vous a été donné à 17h... Plus d’une centaine de personnes a répondu présent à l’initiative du collectif. De quoi satisfaire Cynthia Achille. Elle fait partie des lanceurs d’alerte du collectif...

Nous nous battons depuis janvier contre ces mesures liberticides qui nous sont imposées par le gouvernement. On nous confine, nous déconfine. Nous sommes pris en otage. On voit bien qu'il y a des incohérences. Cynthia Achille

L’ODAC ce sont avant tout des citoyens, mécontents de devoir se soumettre à des mesures qu’ils jugent humiliantes. Ce rassemblement sur la place des Chaînes Brisées était un moment pour libérer la parole.

►Ecoutez ce reportage radio de Lindy Nédan :