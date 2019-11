Congrès des maires : les élus ultramarins interpellent le gouvernement

"Qu’on donne les moyens aux politiques de faire. On a des projets, on peut les sortir. On a des richesses, du bois, de la ressource halieutique, de l’or, etc… Et pourquoi on n’arrive pas à les sortir ? C’est le message que j’ai voulu lui faire passer. Parce que demain, c’est la rue qui fera sortir ces projets et ça sentira pas bon. Donc aujourd’hui, il faut qu’elle prenne conscience (Annick Girardin, ministre des Outre-mer), que le gouvernement prenne conscience qu’en Guyane… Ecoutez, là je vous parle,… si on a un AVC (accident vasculaire cérébral) à faire tous les deux, il vaut mieux le faire maintenant, ici à Paris. Parce que si on fait le même AVC demain en Guyane, je donne pas cher de notre peau. Pourtant, je suis un Français comme tout le monde… »