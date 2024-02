Erasmus + un dispositif qui prend de l’ampleur en Guyane

Plusieurs établissements scolaires de Guyane et le Rectorat viennent d’obtenir l’agrément Erasmus + ainsi que la ville de Macouria. Une première pour une commune dans l’ensemble Antilles-Guyane.

Erasmus + est un dispositif de l'Europe rodé qui permet aux scolaires, aux étudiants et à un public adulte d’accéder à des programmes européens pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Le siège en Guyane est installé à Macouria.

Des accréditations pour cinq établissements scolaires, le rectorat et la mairie de Macouria

Depuis 2022 plusieurs actions Erasmus + ont été mises en place avec l'Association Perspectives Femmes et Avenir Guyane (Perfa973) constitué d'un consortium de 12 partenaires dans lequel figurent quatre collectivités à savoir la Collectivité Territoriale de Guyane, la Mairie de Macouria, de Sinnamary et Ouanary.

Le premier objectif était d’obtenir le label Erasmus + Il permet aux établissements d’élaborer un plan de développement qui, une fois validé, garantit d’avoir des financements pour mobilité.

Cette année deux collèges à Kourou et Cayenne ont été retenus ainsi que deux lycées de Cayenne et celui de Mana. Le rectorat de Guyane a eu son accréditation scolaire tout comme la mairie de Macouria, ce qui constitue une première en Guyane et aux Antilles nous assure le président de Perfa973, Yves Ipolo :

« Ce qui a été fait à Macouria est inédit. La mairie porte un projet pour les 17 établissements scolaires qui sont sur son territoire. En général ce sont les établissements ou le rectorat pour des écoles mais là l’objectif était d’impliquer le plus possible la municipalité qui a une responsabilité dans le domaine de l’éducation. »

Il est prévu que des enseignants du primaire comme du secondaire soient envoyés en formation en France avant la fin du 1er semestre afin d’apprendre à monter les dossiers Erasmus. Pour le moment 25 à 30 bourses sont prévues à cet effet sur les 85 bourses affectées pour les adultes et les bénévoles.

Une immersion intergénérationnelle au Portugal en septembre 2023

Cependant Erasmus + est prévu autant pour les élèves, les étudiants que pour les citoyens lambda sans formation spécifique.

En 2023, des habitants de Macouria ont bénéficié d’une formation Erasmus + pour une immersion en Europe. Ce fut un voyage intergénérationnel entre les « gangans » et les jeunes effectué au mois de septembre.

Quelques participantes du voyage intergenérationnel Erasmus + au Portugal • ©Perfa973

Une immersion réussie puisqu’à la suite de ce voyage le taux d’insertion professionnelle des jeunes ciblés qui n’étaient à la base ni en emploi ni en formation a atteint 95%.

« Le but est vraiment de montrer à ces jeunes qu’ils peuvent rentrer dans le système et trouver leur compte. Il y a une approche participative, le jeune vient avec son projet qui est établi en concertation avec le CCAS, il part en stage de découverte en Europe et lorsqu’il revient, il est encore accompagné par Pôle Emploi ou les autres structures qui peuvent le prendre en charge. Dès leur retour du Portugal, les stagiaires ont eu des offres. »

Les accréditations obtenues garantissent aux établissements qui les ont obtenues des financements jusqu’en 2027.