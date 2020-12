Fêtes de fin d'année : la poste fortement mise à contribution en Guyane

A moins de 15 jours de la célébration des fêtes de Noël, nombreux sont ceux qui surveillent avec attention leur boîte aux lettres. Les colis commandés cette année sont en forte augmentation. Comment s'organisent les services postaux fortement mis à contribution?

Des distributions l'après-midi aussi

Les colis sont distribués, les charters qui sont mis en place font que l'on a un afflux de colis en une seule fois. Il faut le temps à nos agents de résorber ce pic de charge avec les équipes que l'on peut mettre à chaque fois...



Le phoning pour désengorger

Les clients aimeraient bien que cela continue par la suite... Ils ne veulent pas attendre..

C’est un record, 2020 est l’année où les guyanais ont commandé le plus sur internet. 7% de plus par rapport à 2019. Alors pour les fêtes, la Poste de Guyane s’organise comment ?Avec plus de rotations des facteurs et ainsi plus de chances de voir les commandes arriverà bon port. En principe, la distribution est programmée le matin mais dans les prochains jours, les petites voitures jaunes pourraient aussi sillonner les quartiers l’après-midi.Si des rumeurs concernant un blocage des courriers à Baduel ont pu circuler, le directeur, Jacky Olivier se veut transparent et se dit satisfait du travail des 250 facteurs, sur le terrain, tous les jours :Cela bouchonne mais cela circule. Pour fluidifier, les clients pourront d’ailleurs se rendre à la poste sur des horaires élargis, le samedi par exemple.La grande nouveauté c’est le phoning à condition d’avoir bien noté le numéro du destinataire à contacter en Guyane de façon lisible sur le colis, la poste vous appelle indique Virginie Viraye, responsable colis de la poste de Baduel :Les clients et le personnel apprécient ce service opérationnel depuis le confinement. Pas d’attente, nous l’avons constaté pendant le tournage du reportage en pleine semaine le matin.Il faut aussi s’assurer que les colis arrivent bien en Guyane. Demain un charter chargé de 19 tonnes de colis de toutes sortes arrive à l’aéroport. Ces vols spéciaux ont coûté plus de 3 millions aux services postaux.