Jacques Chinon : la boxe encore et toujours !

Il a marqué l'univers de la boxe en Guyane par son parcours d'exception. Retour sur la carrière de Jacques Chinon, six fois champion de France, puis entraineur. Il a poussé de nombreuses pépites guyanaises sur le ring afin d'en faire des hommes, comme il aime le dire. Un homme d'exception mis en lumière à l'occasion du gala de Boxe qu'il organise ce samedi 11 mars au centre sportif départemental Georges Donzenac à Cayenne.

Lindy Nedan •

C’est un rêve de petit garçon devenu réalité. Jacques Chinon porte ses premiers gants de boxe à l’âge de 16 ans. Nous sommes en 1965. C’est ainsi que l’aventure commence pour ce menuisier de profession. Il suit les traces de son petit frère déjà boxeur. Les premiers matchs se font sans protège-dents, sans casque. Les coups sont abrupts. Ce qui conforte le jeune homme dans ses ambitions. Il veut devenir un boxeur de renom.

Trois plus tard, Jacques Chinon quitte la Guyane pour la région parisienne. L’expérience, c’est sûr, il l’a. Il convainc ainsi l’entraineur de l’époque de l’A.C.B.B à Boulogne Billancourt. L’entrainement, la persévérance et la détermination payent. Le sportif se retrouve sous les projecteurs au Luxembourg en 1974. Un an plus tard, il décroche son premier titre : Champion du Bénélux. Se consacrant uniquement à la boxe, il devient champion de France en 1980.

Quand j’ai su que j’étais challenger officiel pour le titre au championnat de France, je dormais, je mangeais, je m’entrainais, je ne vivais qu’avec le nom de l’adversaire en tête : Ça a duré deux mois. Jacques Chinon

Jacques Chinon sera sacré six fois champion de France au cours de sa carrière. Une tentative au championnat d’Europe. Pas de titre pour le retour au pays.

Jacques Chinon face à Michel Pagan le 05 avril 1980 • ©la voix du Nord

De boxeur à entraineur

À 35 ans, il décide de passer de l’autre côté du ring pour devenir entraineur en Guyane.

Sa réputation lui permet d’avoir une seconde vie dans l’univers de la boxe dans les années 90. Ses poulains tels que Jocabin Yoma et Léonardo Mosquea suivent ses pas. En 1993, Jacobin Yoma, "l'Ouragan de Cayenne", est sacré champion d'Europe face à Régilio Turr. Nouvelle génération, Léonardo Mosquea décroche le titre de vice-champion de France amateur en 2012. Il combat chez les professionnels sous les couleurs de son club de Bron ce 11 mars 2023 à Cayenne pour un titre de champion de France des lourds-légers face au Nazairien Brice Clavier.

Jacobin Yoma champion d'Europe super-plumes de boxe en 1993. Il avait 23 ans • ©AFP

Parallèlement Jacques Chinon co-écrit sa biographie avec Jocelyne Barbas. Publié en 2009, cet ouvrage retrace les sensations que lui ont procuré l’ascension vers le succès sportif et la réalisation de soi.

Biographie Jacques Chinon publié aux éditions Ibis Rouge • ©Ibis Rouge

Parenthèse littéraire peut-être, ce n’est pas pour autant qu’il abandonne ses champions. Jean-Marc Mormeck, Claude Chinon, William Pronzola sont également sous la coupelle de l’entraineur guyanais ses vingt dernières années.

D'autres boxeurs restés anonymes ont évolué aux côtés de la légende. Un coach qui a voulu d'abord leur donner les armes pour rester sur la bonne voie :

J'ai formé des hommes. Aujourd'hui, je vois des pères de famille, des hommes aujourd'hui, il y a encore quelques années j'allais les récupérer au commissariat. C'est ma victoire d'avoir permis à certains, à défaut d'être devenus champions, de s'intégrer dans la société. Jacques Chinon

Toujours des étincelles dans les yeux

Jacques Chinon a encore et toujours la flamme, la passion pour ce sport de combat. Il est âgé de 74 ans aujourd'hui.

S’il devait avoir des regrets, ce serait de ne pas avoir préféré les Etats-Unis au Luxembourg, ce qui lui aurait permis d'avoir une toute autre carrière.

Gala de boxe prévu samedi 11 mars 2023 • ©Guyane La 1ère

