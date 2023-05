Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer en Guyane pour 3 jours

Du 15 au 17 mai, le programme du ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, comprend une série de rencontres institutionnelles et des réunions, entre autres sujets, sur le foncier, la gestion des déchets, la santé ou l’accueil des demandeurs d’asile.

Catherine Lama •

Nouvelle visite en Guyane de Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer juste après la réunion du congrès des élus de ce 13 mai. Il arrive en Guyane ce 15 mai et démarrera tout de suite par une rencontre avec le président la Collectivité Territoriale de Guyane, Gabriel Serville.

Jean-François Carenco enchainera avec une réunion à l’ONF sur les enjeux guyanais puis avec les élus et les parlementaires sur la question de l’hébergement des demandeurs d’asile à l’hôtel de ville de Cayenne... Il rencontrera en fin de journée, l’association des maires.

Mardi matin, le ministre sera à Saint-Laurent pour inaugurer la crèche Maiä puis à Sinnamary afin de prendre connaissance du dossier du futur local d’hébergement des demandeurs d’asile.

Dans l’après-midi, la problématique de la gestion des déchets sera abordée avant une réunion de travail à l’EPAG de Matouryn sur le foncier.

Le 17 mai, dernier jour de la visite ministérielle, Jean François Carenco se rendra à l’ARS pour une mise au point sur projet de CHRU.

La desserte aérienne de la Guyane et la réalisation de la route entre Maripasoula et Papaïchton clôtureront ce large et très rapide tour des principaux dossiers guyanais.