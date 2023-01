Jean-Luc Mélenchon en Guyane pour une semaine

Le chef des Insoumis rend visite à la Guyane jusqu’au 12 janvier. Jean Luc Mélenchon s’éloigne des affaires parisiennes qui polluent son parti et va s’intéresser à quelques dossiers guyanais. Le vieux briscard, lors du premier tour de l’élection présidentielle, avait remporté le suffrage de plus de 50% des électeurs guyanais.

Catherine Lama •

Mélenchon s’est donné 7 jours pour reprendre contact avec différents acteurs de la société guyanaise et traiter certains dossiers dont celui qui fait, actuellement, l’objet de de l’attention de la presse nationale : le combat des habitants du village Prospérité pour obtenir le déplacement du chantier de la Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais (CEOG).

Selon le programme envoyé par l’équipe de Jean-Luc Mélenchon ce jeudi, une rencontre est prévue avec le syndicat UTG (Union des Travailleurs Guyanais). Ce vendredi, il se rendra au Centre Hospitalier de Cayenne avant deux rencontrer les députés Davy Rimane et Jean-Victor Castor, puis des collectifs et des associations dont on ne connait pas encore les noms.

La suite du programme colle à l’actualité du week-end, Jean-Luc Mélenchon assistera à l’ouverture du carnaval.

Ce dimanche 8 janvier, il sera question de la réintégration des soignants avec l’association Ebène.

Le départ de Jean-Luc Mélenchon étant prévu le 12 janvier, il y aura certainement une actualisation de ce programme d’ici la fin de la semaine.